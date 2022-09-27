Еще один известный артист отменил концерты вслед за Валерией

Известный певец Стас Михайлов вслед за Валерией решил отменить все свои запланированные концерты. Артист считает, что сейчас не то время праздновать.

Речь идет о выступлении, которое было запланировано на 29 сентября этого года в Подмосковье. Деньги за билеты поклонникам вернут.

«На концертах я всегда стараюсь дарить праздник, радость, веселье своими песнями и своим творчеством. Но сейчас другая реальность, и в нынешних обстоятельствах, мне кажется, это не совсем уместно», — написал Михайлов в соцсетях.

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Ранее то же самое сделала певица Валерия. Артистка заявила, что снова будет петь, когда ситуация повернется в лучшую сторону.