«Еще немного и на месте»: Кудрявцева в камуфляжном наряде отправилась на поезде в Крым

Лера Кудрявцева большую часть жизни снимается для ТВ. Она стала одной из самых известных телеведущих. Блондинка ведет несколько передач, а также зачастую становится ведущей концертов, фестивалей и премий. Она при этом воспитывает дочку Марию с молодым мужем Игорем Макаровым. У звезды есть сын Жан от первого брака.
Не так давно Лера делилась кадрами со съемок. Она предпочитала демонстрировать свои образы. На этот раз телеведущая предпочла отправится в путешествия. Несколько дней она делилась переживаниями по поводу происходящего в мире. Кудрявцева также призналась, что готова отправится в самую гущу событий, если это потребуется.
А 2 октября Лера села на поезд. Она стала делится кадрами, на которых проезжала города и оказалась в Крыму. Телеведущая была в Джанкое. Она призналась, что не могла уснуть. Блондинка запечатлелась в розовом камуфляжном наряде без макияжа в вагоне. Кудрявцева не стала
«Еще немного и на месте», – заявила звезда.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были удивлены, что Лера решила проделать такой путь. Многим стало интересно, зачем телеведущая отправилась в те края. Саму звезду удивило то, что она увидела в дороге.
«Еще год назад такой вид из окна меня бы удивил. А сейчас едешь, смотришь ну танки мол и танки», – отметила Кудрявцева.