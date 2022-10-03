«Еще немного и на месте»: Кудрявцева в камуфляжном наряде отправилась на поезде в Крым

А 2 октября Лера села на поезд. Она стала делится кадрами, на которых проезжала города и оказалась в Крыму. Телеведущая была в Джанкое. Она призналась, что не могла уснуть. Блондинка запечатлелась в розовом камуфляжном наряде без макияжа в вагоне. Кудрявцева не стала

«Еще немного и на месте», – заявила звезда.

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