«Еще не финал!»: трижды разведенная Волкова вновь засобиралась замуж

За плечами 48-летней Екатерины Волковой три брака, но при этом актриса не исключает, что в будущем она снова пойдет под венец.

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По словам артистки, ее часто осуждали за бурную личную жизнь и новые штампы в паспорте. Прожить с одним человеком ей бы тоже хотелось, но, видимо, не те мужчины встречались на пути звезды. Поэтому надежда на серьезные отношения по-прежнему теплится в душе знаменитости.

«Я часто слышу: ой, так много мужей у вас было, ну как же вы так... Да, люди любят осуждать. Конечно, одна-единственная любовь — мечта, наверное, любой женщины: встретить своего человека один раз и на всю жизнь… Но такое бывает только в сказках, а в реальности — очень редко <…> Еще не финал, я надеюсь!» — заключила Волкова в интервью.

Напомним, в марте 2020 года ушел из жизни бывший муж Волковой, писатель Эдуард Лимонов. У пары двое детей — сын Богдан и дочь Александра.

Екатерине Волковой часто приписывают роман с коллегой по сериалу «Скорая помощь» Петром Баранчеевым. Однако актриса отрицает их связь.

Источник: «Вечерняя Москва».