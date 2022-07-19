Еще на что-то надеется: мать троих детей Юлия Салибекова из «Дома-2» похвасталась точеной фигуркой в лимонном бикини

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова вместе с тремя сыновьями на днях уехала отдыхать на море в поселок Архипо-Осиповка под Геленджиком.

Впервые они проводят каникулы вчетвером, без отца семейства Тиграна Салибекова. Тот после развода отправился на проект в поисках новой любви.

Юлия Салибекова, судя по всему, тоже ничего не имеет против новых отношений. Очутившись на море, Юлия начала демонстрировать свое тело.

В микроблоге она поделилась кадрами, на которых запечатлена в бикини лимонного оттенка.

Юлия Салибекова в восторге от своей точеной фигурки, которой добилась не только благодаря спорту, но и другим современным способам.

Салибекова явно кокетничает перед камерой, чтобы все могли убедиться, какой прекрасной может быть женщина, родившая троих детей.