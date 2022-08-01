Еще моложе? Волочкова оказалась в объятиях нового банщика (фото)

Анастасия Волочкова как-то рассказывала, что ее зовут «грозой банщиков». Звезда настолько любит жару, что даже опытные парильщики ей уступают в выносливости.

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А после ее романа и публичной ссоры с банщиком Сергеем, это выражение приобрело второй смысл.

И вот новость – Анастасия Волочкова засветилась в объятиях нового банщика, который оказался еще моложе экс-бойфренда балерины Сергея, хоть и с бородой. Снимком с брутальным молодым мужчиной по имени Антон знаменитость поделилась в своем телеграме.

Как оказалось парильщик еще не был в доме Волочковой, но уже приглашен в него, а вернее в баню Анастасии.

«Мы подружились и договорились провести такое парение по технологии Антона в моей русской бане», - рассказала балерина.