Еще летом: Брежнева и Меладзе развелись, заявила блогерша Жужа

Украинский блогер Алена Жужа в интервью информационно-новостному изданию Solenka.info подтвердила, что Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись. Расставание пары произошло еще летом, но ни он, ни она не комментируют разрыв.

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Что именно послужило причиной развода пары, прожившей в браке 7 лет, Жужа не знает. Но предполагает, что виной всему – неверность Меладзе.

О разводе Брежневой и Меладзе слухи летом, действительно, ходили. Причем, всех поразило, что Меладзе перевез бывшую жену Яну Сумм к себе на виллу в Италии, где обосновался в Брежневой, сбежав с Украины весной.