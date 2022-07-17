«Еще короче»: Макеева удивила фанатов новым преображением

Накануне Анастасия Макеева и Роман Мальков отправились в Сочи. На берегу Черного моря супруги загорают, наслаждаются в СПА и ресторанах. Актриса даже решила сделать новую прическу. Она еще больше укоротила волосы, о чем рассказала фанатам в соцсетях.
«Как вам моя стрижка? Я решила подстричься еще короче», - написала Макеева.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Анастасия призналась, что ей устроили травлю в Сети. Неизвестные удаляют аккаунты актрисы и ролики в YouTube, где она поет вместе с мужем, а также взламывают почту.