«Еще короче»: Макеева удивила фанатов новым преображением

Актриса решила укоротить волосы.
Анастасия Макеева и Роман Мальков

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

Накануне Анастасия Макеева и Роман Мальков отправились в Сочи. На берегу Черного моря супруги загорают, наслаждаются в СПА и ресторанах. Актриса даже решила сделать новую прическу. Она еще больше укоротила волосы, о чем рассказала фанатам в соцсетях.

«Как вам моя стрижка? Я решила подстричься еще короче», - написала Макеева.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее Анастасия призналась, что ей устроили травлю в Сети. Неизвестные удаляют аккаунты актрисы и ролики в YouTube, где она поет вместе с мужем, а также взламывают почту.

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