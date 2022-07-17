«Еще короче»: Макеева удивила фанатов новым преображением

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее Анастасия призналась, что ей устроили травлю в Сети. Неизвестные удаляют аккаунты актрисы и ролики в YouTube, где она поет вместе с мужем, а также взламывают почту.