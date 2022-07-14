Еще и вверх тормашками: Орбакайте показала, как дочка делает шпагат в особняке в Юрмале

Кристина Орбакайте уже давно выступает на сцене. Она смогла прославиться, как певица и актриса. Более того, ей удалось найти счастье в личной жизни.
У нее есть сын Никита от Владимира Преснякова, а также сын Дени от бизнесмена Руслана Байсарова. Но уже 17 лет она счастлива с Михаилом Земцовым, которому подарила дочку Клавдию.
Недавно Орбакайте с младшими детьми путешествовала по Франции. А теперь она приехала в Латвию, где не первую неделю гостит Алла Пугачева в семьей.
Певица остановилась на вилле, которую сняла ее мама в Юрмале. Накануне Кристина погуляла по лесу с мужем и дочкой. Земцов прокатился на самокате и даже научил им управлять наследницу. Младшие дети Примадонны Лиза и Гарри также не дают им скучать.
А теперь Орбакайте засняла дочку, которая решила похвастаться растяжкой. Клавдия в трениках и футболке встала на руки, а потом продемонстрировала шпагат прямо в воздухе. Она сделала это с такой легкостью, что изумила поклонников.
Наследнице артистки только весной исполнилось 10 лет. Она уже поет, как мама, а также учится в престижной школе в Нью-Йорке.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились способностями Клавы. Многие уверены, что она растет такой же талантливой, как и мама.
Напомним, что Пугачева столкнулась с критикой, когда уехала из России. Однако певица заверила, что просто отдыхает и вернется в Москву ближе к осени.