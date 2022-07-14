Еще и вверх тормашками: Орбакайте показала, как дочка делает шпагат в особняке в Юрмале

Кристина Орбакайте уже давно выступает на сцене. Она смогла прославиться, как певица и актриса. Более того, ей удалось найти счастье в личной жизни.

У нее есть сын Никита от Владимира Преснякова, а также сын Дени от бизнесмена Руслана Байсарова. Но уже 17 лет она счастлива с Михаилом Земцовым, которому подарила дочку Клавдию.