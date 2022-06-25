Ершов из «Уральских пельменей» сообщил об окончании съемок «Реальных пацанов»

Девятый сезон зрители смогут увидеть уже в октябре нынешнего года.
Сергей Ершов

Сергей Ершов. Фото: Global Look Press

Шоумен из «Уральских пельменей» Сергей Ершов в «Телеграм» сообщил об окончании съемок девятого сезона сериала «Реальные пацаны», в котором он принял участие.

«Сезон «Реальных пацанов» отсняли. Всем хорошего просмотра».

Напомним, что сериал «Реальные пацаны» очень полюбился россиянам. Девятый сезон начнут показывать на канале ТНТ с 17 октября нынешнего года.

Сергей Ершов с героями "Реальных пацанов". Фото: "Телеграм" Сергея Ершова

Съемки девятого сезона стартовали в прошлом году. Кстати, в будущем планируется снять десятый и одиннадцатый сезон сериала.

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