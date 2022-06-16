Эмин Агаларов: «Если ты Валерий Меладзе, то на концерте в Тель-Авиве будет полный зал»

Известный бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов уверен, что Валерий Меладзе будет востребован у публики даже в сложные времена.
Валерий Меладзе

Валерий Меладзе. Фото: Global Look Press

Для российского шоу-бизнеса некоторое время назад началась не очень благоприятная полоса.

Сначала активной концертной деятельности препятствовала пандемия коронавируса. Теперь — сложившаяся ситуация в мире. Многим людям просто стало не до развлечений.

Оценивая ситуацию, известный бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов дал понять, что настоящие таланты по-прежнему очень востребованы и покупать билеты на их выступления поклонники будут в любые времена.

В пример он привел популярного исполнителя Валерия Меладзе.

«Бывают случаи, когда, условно говоря, закидывают помидорами и кричат что-то из зала. Но в целом, если ты являешься артистом уровня Валерия Меладзе, который на протяжении 30 лет создавал целую библиотеку хитов, на твоих концертах в Тель-Авиве или в Нью-Йорке даже сейчас будет полный зал», — выразил уверенность Эмин Агаларов в беседе с «РБК».

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