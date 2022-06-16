Эмин Агаларов: «Если ты Валерий Меладзе, то на концерте в Тель-Авиве будет полный зал»

Для российского шоу-бизнеса некоторое время назад началась не очень благоприятная полоса.

Сначала активной концертной деятельности препятствовала пандемия коронавируса. Теперь — сложившаяся ситуация в мире. Многим людям просто стало не до развлечений.

Оценивая ситуацию, известный бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов дал понять, что настоящие таланты по-прежнему очень востребованы и покупать билеты на их выступления поклонники будут в любые времена.

В пример он привел популярного исполнителя Валерия Меладзе.