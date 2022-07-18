Эмилия Кларк – Дейенерис из «Игры престолов» - рассказала о страшном заболевании

Поклонники, обеспокоенные исчезновением с экранов любимой Дейенерис из «Игры престолов», - Эмилии Кларк, - услышали невеселую новость: оказывается, Эмилия страдает от серьезных проблем со здоровьем.
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Актриса рассказала о том, что часть ее мозга в настоящее время практически не функционирует. Оказывается, уже дважды в своей жизни, в 2011 и 2013 годах, как раз во время съемок «Игры престолов», она перенесла смертельно опасный разрыв аневризмы головного мозга. Звезда призналась:
«Замечательно, что я вообще могу говорить, иногда членораздельно, и жить своей жизнью совершенно нормально без каких-либо последствий». По словам актрисы, та часть мозга, которая пострадала в результате аневризм, уже не может работать в нормальном режиме, сообщает издание «РИА ФАН».