Эмилия Кларк – Дейенерис из «Игры престолов» - рассказала о страшном заболевании

Поклонники, обеспокоенные исчезновением с экранов любимой Дейенерис из «Игры престолов», - Эмилии Кларк, - услышали невеселую новость: оказывается, Эмилия страдает от серьезных проблем со здоровьем.

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Актриса рассказала о том, что часть ее мозга в настоящее время практически не функционирует. Оказывается, уже дважды в своей жизни, в 2011 и 2013 годах, как раз во время съемок «Игры престолов», она перенесла смертельно опасный разрыв аневризмы головного мозга. Звезда призналась: