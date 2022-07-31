Эмиграция или отпуск? Правду об отъезде Шнурова за границу раскрыл его представитель

Фронтмен группы ««Ленинград» Сергей Шнуров уехал из России несколько дней назад, а в приближенных к артисту кругах сразу зашептали — певец эмигрировал. Пресс-секретарь музыкального коллектива Дмитрий Гугучкин пролил свет на отъезд эпатажного рок-музыканта.

«Я не знаю, откуда берется эта информация, — удивился Гугучкин слухам. — Группа в отпуске. Кто и где находится — это его личное дело».