Эмбер Херд продала дом, чтобы расплатиться с Джонни Деппом

Американской актрисе Эмбер Херд пришлось продать дом, чтобы выплатить по решению суда своему бывшему мужу Джонни Деппу штраф и компенсацию за клевету. Дом, находящийся в Калифорнии, удалось продать за 1,05 миллион долларов. Напомним, всего актрисе необходимо выплатить 10 миллионов 350 тысяч — так решил суд.

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«Она говорит, что у нее недостаточно денег для этого. Теперь она, возможно, начала собирать часть этих денег, продав свой дом в Юкка-Вэлли в калифорнийской пустыне за 1,05 миллиона долларов», — сообщает Телеканал «360» со ссылкой на статью в The Daily Mail.

Еще 2 миллиона Эмбер Херд получит от Джонни Деппа по встречному иску. Чтобы собрать остальную сумму, ей, видимо, придется продать часть имущества.