Эмбер Херд официально попросила суд отметить решение в пользу Джонни Деппа

Эмбер Херд сделала первый шаг к тому, чтобы отменить решение суда присяжных, согласно которому она оклеветала своего бывшего мужа Джонни Деппа.

1 июля ее адвокаты подали в Окружной суд Вирджинии меморандум, в котором изложена просьба отменить вердикт присяжных, вставших на сторону звезды «Пиратов Карибского моря» и организовать новое судебное разбирательство.

Якобы с присяжными не все было чисто – у одного из них оказалась указана дата рождения, не соответствующая действительности. Плюс господин Депп во время процесса доказывал совсем не то, что должен был. А еще сумма, которую обязали выплатить Джонни за клевету (2 миллиона долларов), не сопоставима с той, которую обязали выплатить Эмбер (10 миллионов).

Полный текст меморандума приводит издание Deadline. Вопрос – как на него отреагирует американское правосудие.

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Напомним, в начале июня 2022 года Джонни Деппу наконец удалось доказать в суде, что его бывшая жена оклеветала его россказнями о домашнем насилии, чем разрушила его актерскую карьеру. Эмбер Херд ранее заявляла, что будет подавать апелляцию на это решение суда.

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