Элтон Джон: «Королева Елизавета была огромной частью моей жизни с детства и по сей день»

К многочисленным соболезнованиям по поводу кончины Елизаветы II присоединился знаменитый британский певец и музыкант Элтон Джон. За годы своей карьеры он неоднократно встречался с членами королевской семьи, в том числе с Елизаветой II. В 1998 году Ее Величество лично посвятила Элтона Джона в рыцари.

В своем заявлении в социальной сети музыкант отметил, что глубоко опечален кончиной королевы, которая вела страну сквозь величайшие и самые мрачные моменты «с изяществом, порядочностью и искренней заботливой теплотой».

«Королева Елизавета была огромной частью моей жизни с детства и по сей день, и мне будет ее очень не хватать», - добавил Элтон Джон.

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