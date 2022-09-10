Эльман Пашаев снова получил статус адвоката

Напомним, что Эльман Пашаев был лишен статуса адвоката в сентябре прошлого года. Такое решение принял Совет Адвокатской палаты Северной Осетии-Алании во Владикавказе. Основное обвинение – нарушение кодекса профессиональной этики.

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Добавим, что именно Эльман Пашаев защищал в суде актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП в центре столицы. В данный момент актер находится в колонии в Белгородской области.