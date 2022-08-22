Елизавета Туктамышева в топе с разрезом под грудью сверкнула красивым декольте

Фигуристка Елизавета Туктамышева вернулась со спортивных сборов, проходивших во Франции. Из поездки красотка, как с корабля на бал, отправилась на мероприятие, где стала почетным гостем. Автогонки впечатлили спортсменку, а афтерпати внесло красок в событие — Туктамышева прокатилась по реке на катере.

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На водную прогулку Туктамышева нарядилась по-спортивному с сексуальной изюминкой. Она выбрала укороченный топ с горизонтальным вырезом под грудью, чем привлекла внимание к своему красивому декольте. Снимками с прогулки звезда поделилась со своими подписчиками.