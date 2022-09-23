Елизавета Туктамышева в черном корсете покрасовалась перед камерой

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в своем микроблоге опубликовала новое селфи. В последнее время это бывает нечасто, поэтому снимок очень быстро привлек внимание поклонников. Спортсменка на фото позировала в образе.

«Сегодня были съемки», — объяснила красавица.

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На фото Туктамышева предстала в черном корсете, подчеркнувшем красивое декольте и хрупкие плечи фигуристки. Шею украсил черный чокер с кулоном в форме капельки. А вот макияж Елизавета для съемок выбрала легкий и едва заметный.