Елизавета II решилась нарушить английские традиции

Королева Великобритании Елизавета II, которая уже более 70 лет находится на троне, приняла решение: она нарушит незыблемые традиции своей страны. Причиной для такого необычного шага стали проблемы со здоровьем немолодой королевы.

Ей слишком тяжело было бы преодолеть расстояние в тысячу миль, проехав из Шотландии, где она сейчас находится на отдыхе, до Букингемского дворца в Лондоне, а значит — церемонию назначения нового премьер-министра могут перенести в замок Балморал.

Это серьезное нарушение английских традиций, которые высоко чтят в Великобритании. Подобные случаи происходят крайне редко, и для этого требуются веские основания.

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Например, в последний раз назначение премьер-министра вне Букингемского дворца состоялось в 1952 году — тогда церемонию перенесли в аэропорт Хитроу, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на зарубежные СМИ.