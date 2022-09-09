Елизавета II перед смертью покрылась черными пятнами

Судя по всему, королева в последние месяцы своей жизни неважно себя чувствовала. При этом она старалась сохранять бодрый вид.

Напомним, что на момент смерти Елизавете II было 96 лет. Теперь на престол взошел принц Чарльз, который получил имя Карл.

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В связи со смертью королевы в Великобритании объявлен десятидневный траур. Жители обожали королеву и очень сильно печалятся из-за ее ухода из жизни.