Елизавета II может больше никогда не вернуться в свой дворец: совсем слаба

Из Балморала поступили тревожные новости — королевские эксперты полагают, что королева Великобритании Елизавета II может никогда не вернуться в Букингемский дворец.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, в настоящее время она отдыхает в своей шотландской резиденции, расположившись в небольшом домике.

Британские СМИ сообщают, что у королевы проблемы со здоровьем, поэтому традиционная «церемония целования рук», посвященная новому премьер-министру 6 сентября, будет перенесена в Шотландию вместо имения Виндзоров в Англии.

Источник: mainstyles.ru.