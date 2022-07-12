Елизавета Арзамасова в кантри-платье с актуальным принтом «мильфлер» отдохнула у озера

Елизавета Арзамасова умеет ловить счастливые моменты в любой ситуации. Будучи на съемках и в командировках, она старается не только плодотворно поработать, но и получить удовольствие от жизни.

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На сей раз ей крупно повезло — съемки актрисы проходили в живописном природном месте у озера с кувшинками. Жена Ильи Авербуха нашла свободные минуты и отдохнула у водоема.

Ее наряд как нельзя лучше подходил к обстановке. Актриса облачилась в легкое летнее кантри-платье с актуальным сегодня принтом «мильфлер», который всегда навевает романтичные мысли.