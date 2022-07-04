Елизавета Арзамасова попробовала себя в роли садовника

Елизавета Арзамасова, а также Ксения Собчак, Алла Михеева, Влад Лисовец, Александр Олешко, Юлия Савичева, Андрей Бурковский, Полина Киценко и другие звезды приняли участие в ежегодном фестивале цветов у ГУМа.

Больше новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Знаменитости на один день попробовали себе в роли садовников и высадили собственными руками цветы в знаковом для москвичей месте — возле Красной площади у торгового комплекса.

Сотни тысяч живых цветов теперь радуют жителей и гостей столицы своим благоуханием и красивым видом. Фестиваль состоялся уже в десятый раз и по-прежнему не теряет своей актуальности.

Смотрите также