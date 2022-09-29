«Элита закончилась»: попадут ли внуки Пугачевой под частичную мобилизацию

Своим мнением о наследниках Примадонны высказался депутат Роман Худяков.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Роман Худяков не скрывает, что недолюбливает Алла Пугачеву. Депутат не раз жестко критиковал певицу, улетевшую из России в сложное время.

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По мнению общественного деятеля, сейчас оба внука Примадонны, Никита Пресняков и Дени Байсаров, должны попасть под частичную мобилизацию. 

«24-летний Дени теоретически может быть призван на службу. У него есть даже подходящая военно-учетная специальность. Дени окончил кадетский корпус, хорошо стреляет из карабина, обучен рукопашному бою», — высказался Худяков.

Что касается второго внука Пугачевой, депутат не узнал, обладает ли он какой-то военно-учетной специальностью. А вот по возрасту 31-летний Пресняков подходит.

«Рядовым в рамках частичной мобилизации вполне может уйти. Совсем недавно он устраивал вечеринки в замке, военный комиссариат вполне может и туда с повесткой прийти. Элита закончилась», — заявил общественный деятель.

Напомним, сегодня, 30 сентября, стало известно, что Алла Пугачева снова улетела из России. Певица с детьми отправилась в Израиль.

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