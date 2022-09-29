«Элита закончилась»: попадут ли внуки Пугачевой под частичную мобилизацию

Роман Худяков не скрывает, что недолюбливает Алла Пугачеву. Депутат не раз жестко критиковал певицу, улетевшую из России в сложное время.

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По мнению общественного деятеля, сейчас оба внука Примадонны, Никита Пресняков и Дени Байсаров, должны попасть под частичную мобилизацию.