«Элиас Шифрин»: известный юморист впервые представил ребенка

Как отметил артист, малыш самый младший в их семье.
Ефим Шифрин

Ефим Шифрин. Фото: Global Look Press

Юморист Ефим Шифрин «ВКонтакте» показал фотографию своего внучатого племянника Элиаса, которого он никогда не видел пока еще вживую.

«А для этого молодого человека я пока — «дедушка из телефона». В свой короткий отпуск я, кажется, не буду выпускать его из рук. Знакомьтесь, самый младший в нашей семье — Элиас Шифрин».

Элиас Шифрин. Страничка «ВКонтакте» Ефима Шифрина.

Как отметил Ефим Шифрин, внучатый племянник живет в Израиле, в городе Нетанья. Артист пожелал родственнику быть любимым в своей семье.

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Напомним, что у Ефима Шифрина нет своих детей. Юморист, которому 66 лет, живет один в своей квартире в Москве.

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