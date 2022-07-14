«Элиас Шифрин»: известный юморист впервые представил ребенка

Как отметил Ефим Шифрин, внучатый племянник живет в Израиле, в городе Нетанья. Артист пожелал родственнику быть любимым в своей семье.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что у Ефима Шифрина нет своих детей. Юморист, которому 66 лет, живет один в своей квартире в Москве.