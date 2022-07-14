«Элиас Шифрин»: известный юморист впервые представил ребенка

Юморист Ефим Шифрин «ВКонтакте» показал фотографию своего внучатого племянника Элиаса, которого он никогда не видел пока еще вживую.
«А для этого молодого человека я пока — «дедушка из телефона». В свой короткий отпуск я, кажется, не буду выпускать его из рук. Знакомьтесь, самый младший в нашей семье — Элиас Шифрин».
Элиас Шифрин. Страничка «ВКонтакте» Ефима Шифрина.
Как отметил Ефим Шифрин, внучатый племянник живет в Израиле, в городе Нетанья. Артист пожелал родственнику быть любимым в своей семье.
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Напомним, что у Ефима Шифрина нет своих детей. Юморист, которому 66 лет, живет один в своей квартире в Москве.