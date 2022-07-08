Елена Яковлева призналась, что любит лошадей больше, чем членов своей семьи

В Ярославле завершился фестиваль детских и семейных фильмов. Одной из его звездных гостий стала Елена Яковлева. Актриса не упустила случая посетить лошадиную ферму — как выяснилось, она очень любит лошадей. В подарок она принесла два килограмма сочной морковки, и почти все подношение скормила маленькому полосатому пони.

Потом угощение досталось и другим обитателям фермы. Елена Яковлева призналась, что любит лошадей ничуть не меньше, чем членов своей семьи, — а может быть, даже больше. И всегда мечтала заниматься конным спортом, но на это не хватает времени.

«Мне так хотелось сниматься в фильме «Полет птицы», потому что партнер был просто фантастический и такая фантастическая история моей любви! Первый съемочный день был на лошади, и я следила за девочками из этой конюшни, какой ногой надо в стремя вставать.

Ну ничего — проскакала этот съемочный день. Помню потом свои ощущения от кривых ног. Это когда долго ездишь, с непривычки кажется, что они колесом», — приводит слова актрисы издание Аrgumenti.ru.

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