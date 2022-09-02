Елена Ваенга показала своего молодого мужа за чтением детской книги

На кадре Роман выглядит словно школьник. На нем поло с мультяшным принтом, шорты на ту же тему и пляжная панама с морскими звездами. Впрочем, борода выдает мужчину, что он уже далеко не школьник.

Любопытно, что Ваенга никак не стала подписывать кадр. Подписчики же стали шутить, что Роману пора в школу. Тем более, что начался учебный год.

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Напомним, что Ваенга в сентябре 2016 года вышла замуж за Романа Садырбаева. За четыре года до этого она родила от него сына Ивана.