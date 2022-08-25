Елена Темникова эмигрировала в Португалию

Как отметила Жигалова, Темникова уже целый год живет в Португалии. «И никто об этом не знает. Живет с мужем и дочкой, но нигде не афиширует об этом. Российские концертные площадки она при этом не покидает. Хочется ей сказать: «Если хочешь радовать поклонников хитами, то объясни, где находишься». Может, ты вообще будешь выступать только в Португалии», - заявила Алена Жигалова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Елена Темникова была ведущей солисткой в группе «Серебро». В последнее время об исполнительнице крайне мало новостей.