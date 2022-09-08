Елена Проклова призналась, что устала от своей актерской работы

Российская актриса Елена Проклова, которая недавно отпраздновала свое 69-летие, заявила, что после десятилетий творческой деятельности больше не хочет этим заниматься.
«Судьба меня всю жизнь баловала ролями, хорошими режиссерами, партнерами, поэтому, жаловаться мне не на что. Конечно, за 60 лет творческой жизни, я немного устала», — призналась актриса изданию Prozvezd.
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По словам Прокловой, сейчас ей хочется наслаждаться отдыхом. Расслабляться она предпочитает в собственном саду, а не в спортзале, потому как двигать руками и ногами лучше со смыслом и с пользой.
В начале текущего года артистка попала в больницу с инсультом. К счастью, он не повлек за собой серьезных последствий.