Елена Проклова призналась, что устала от своей актерской работы

Российская актриса Елена Проклова, которая недавно отпраздновала свое 69-летие, заявила, что после десятилетий творческой деятельности больше не хочет этим заниматься.

«Судьба меня всю жизнь баловала ролями, хорошими режиссерами, партнерами, поэтому, жаловаться мне не на что. Конечно, за 60 лет творческой жизни, я немного устала», — призналась актриса изданию Prozvezd.

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