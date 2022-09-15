Элегантный черный лук: Мария Шарапова в брюках-кюлотах со складками и жакете щегольнула в Париже

Мария Шарапова уже завершила карьеру. Она посвятила свою жизнь спорту и смогла стать первой ракеткой мира, победительницей пяти турниров Большого шлема. Но теперь чемпионка живет в США.
После завершения карьеры она начала активно строить личную жизнь. Звезда помолвлена с британским бизнесменом Александром Гликсом. А недавно она стала мамой.
Минувшим летом Мария родила сына Теодора. Она иногда делится трогательными кадрами с малышом. При этом теннисистка ведет активный образ жизни. Она не так давно отметилась на Неделе моды в Нью-Йорке. Спортсменка быстро вернулась в форму, поэтому носит наряды, подчеркивающие достоинства фигуры.
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А на днях Шарапова приехала в Париж. Там также стартуют модные показы. Теннисистка призналась, что наслаждается хорошей погодой. Накануне она покрасовалась в черном жакете и струящихся брюках в складку. Монохромный образ дополнили кожаные лоферы. Она покривлялась в уборной.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Мария. Многие поразились тому, в какой она находится форме. Теннисистка получила сотни теплых отзывов в соцсети.
Мария Шарапова. Фото: соцсети звезды