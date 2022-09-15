Элегантный черный лук: Мария Шарапова в брюках-кюлотах со складками и жакете щегольнула в Париже

Мария Шарапова уже завершила карьеру. Она посвятила свою жизнь спорту и смогла стать первой ракеткой мира, победительницей пяти турниров Большого шлема. Но теперь чемпионка живет в США.

После завершения карьеры она начала активно строить личную жизнь. Звезда помолвлена с британским бизнесменом Александром Гликсом. А недавно она стала мамой.