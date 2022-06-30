Элегантная пара: Шубская в джинсах скинни и укороченном жакете вышла в свет с Овечкиным

Александр Овечкин является известным хоккеистом. Он является одним из самых титулованных спортсменов.
Александр не скрывает, что мечтает получить олимпийское золото. Рядом с ним находится жена Анастасия Шубская, которая во всем его поддерживает. Она подарила избраннику двоих сыновей: Сергея и Илью.
Недавно супруги отдохнули на море. Они насладились теплой погодой на курорте. А вот 30 июня Овечкин оказался в Красноярске, где принял участие в матче с экс-нападающим «Вашингтона» Александром Семиным. Для форварда Семина этот матч стал последним, поэтому он собрал друзей.
А потом состоялся банкет, где Овечкин предстал с женой. Хоккеист облачился в брюки и поло. А вот Шубская предстала в джинсах скинни и модном укороченном жакете. Она подчеркнула свою стройность. А лук дополнили босоножки на шпильке.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анастасия. Многие осыпали пару комплиментами. «До чего классные», «Ну что за котики», «Настасия, какие у вас красивые ножки», «Выглядит очень элегантно», «Почему вам все идет?», «Хорошенькие», «Самая любимая пара», «Настя, ты куколка просто», «Милые такие», — прокомментировали пост подписчики.
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