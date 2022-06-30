Элегантная пара: Шубская в джинсах скинни и укороченном жакете вышла в свет с Овечкиным

Недавно супруги отдохнули на море. Они насладились теплой погодой на курорте. А вот 30 июня Овечкин оказался в Красноярске, где принял участие в матче с экс-нападающим «Вашингтона» Александром Семиным. Для форварда Семина этот матч стал последним, поэтому он собрал друзей.

А потом состоялся банкет, где Овечкин предстал с женой. Хоккеист облачился в брюки и поло. А вот Шубская предстала в джинсах скинни и модном укороченном жакете. Она подчеркнула свою стройность. А лук дополнили босоножки на шпильке.