Элегантная пара: Подольская в шелковом платье цвета сочной травы вышла в свет с Пресняковым

Не так давно Наталья вернулась из отпуска, который провела в Испании. Певиц отвела старшего сына в школу впервые. Также она отметилась в двухцветном платье на премии «Мама года».

Примечательно, что 20 сентября артистка собралась презентовать свое YouTube-шоу «Ваша Наташа». Для такого случая звезда принарядилась.