Элегантная пара: Марина Юдашкина в узких брюках и белоснежном жакете вышла в свет с мужем-модельером

Для такого случая Валентин облачился в пиджак из денима и узкие брюки со стрелками цвета хаки. Наряд дополняли ботинки кофейного цвета. Не менее элегантно выглядела его супруга, которая предпочла облачится в черные узкие брюки и белоснежный жакет. Образ дополняли лоферы на платформе.

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