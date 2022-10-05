Элегантная мама в платье в цветочек: Орбакайте поделилась школьным фото с дочкой Клавой и учительницей

Кристина Орбакайте является популярной певицей. Она уже много лет выступает на сцене и снимается в кино. Примечательно, что артистка минувшим летом часто путешествовала с семьей.

Она также отдыхала в Юрмале, куда приезжала ее мама Алла Пугачева. А осенью они вместе отметились в театре в Москве.