Элегантная мама в платье в цветочек: Орбакайте поделилась школьным фото с дочкой Клавой и учительницей

Кристина Орбакайте является популярной певицей. Она уже много лет выступает на сцене и снимается в кино. Примечательно, что артистка минувшим летом часто путешествовала с семьей.
Она также отдыхала в Юрмале, куда приезжала ее мама Алла Пугачева. А осенью они вместе отметились в театре в Москве.
Не так давно Примадонна неожиданно уехала с детьми в Израиль. По некоторым данным, она забрала документы двойняшек из школы и теперь будет пристраивать их в новое учебное заведение. Все это время Орбакайте не выходила на связь, но 5 октября она выложила кадры, на которых была запечатлена в школе.
На одном фото Кристина была совсем маленькая со своими одноклассниками и любимой учительницей. Певица не только была в форме, но и с пионерским галстуком. А на втором снимке она уже привела в школу маленькую дочку Клавдию. Артистка была в черном платье в цветочек. Она держала за руку наследницу.
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Кристина Орбакайте с дочкой и учительницей. Фото: соцсети звезды
«С Днем учителя! На одном фото моя любимая учительница музыки Клименок Елена Борисовна, мы ее ласково называем ЕлБор. Это гениальная женщина! На втором фото наш класс во главе с классным руководителем и учителем физики Полиной Григорьевной Герасимовой.
Спасибо за вашу мудрость и терпение. Передаю свое глубочайшее уважение всем учителям в моей жизни и всем, кто выбрал это призвание», — написала звезда.
Кристина Орбакайте в школе. Фото: соцсети звезды