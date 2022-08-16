Элегантная и со стрижкой: Светлана Лобода изменила имидж до неузнаваемости

Светлана Лобода прилетела в Ригу неузнаваемой. Во-первых, она потеряла каким-то образом пышность своего бюста.

Во-вторых, в целом стала выглядеть более естественно: отказалась от наращенных ресниц, ногтей и яркого макияжа.

И, в-третьих, сделала стрижку каре, благодаря чему стала выглядеть элегантно.

Отметим также, что на сцену к латышским зрителям Светлана Лобода тоже предпочла выйти скромно — в длинном платье с закрытыми руками. И лишь в финале выступления предстала в своем традиционном мини.