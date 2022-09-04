Еле восстановившая голос Клава Кока выступила под дождем во Владивостоке

4 сентября певица Клава Кова выступила на фестивале «Я, мы, тигр» во Владивостоке. Правда, концерт 26-летней артистки вполне мог быть отменен, ведь перед ним звезда практически полностью потеряла голос, о чем сама рассказала поклонникам.

«В Москве на пересадке мне делали серьезные процедуры и капельницы, назначили антибиотики и тд… Стало легче, я смогла долететь, и ушные перепонки выдержали, но голос почти пропал, а на носу концерт для двадцати тысяч человек… - пишет Клава в Telegram. - Три часа до концерта, я проснулась, и голоса не было совсем, и на ногах еле стояла. Но я уже во Владике, пришел весь город, отменять или петь под фанеру не вариант». «И благодаря лучшим врачам и сильным препаратам я смогла говорить. Петь опасно, но я собралась, взяла себя в руки и погнала на концерт! Но случился еще один сюрприз… Во Владике начался шторм, сильнейший дождь и ветер. Выступление на улице, сцена без крыши. У меня летний наряд и каблуки, которые скользят, техника глючит. Ну, я накидываю кофту Армана поверх и let’s go! (англ. «Вперед!», - Прим. авт.)».

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После выступления Кока поделилась роликами, как она поет под дождем, а затем в гримерке выливает воду из собственных туфель. Певица сообщила, что осталась жива и выбрала своих поклонников вместо страха перед непогодой. Только бы теперь она окончательно не разболелась… Пожелаем Клаве здоровья!