«Ела, пила, зарабатывала миллионы»: как россияне отреагировали на звонкую оплеуху Пугачевой про «холопов»

Алла Пугачева сорвала обиду на завистниках за хейт и грязь, в которой те полоскали ее имя после слухов о втором «бегстве» в Израиль. Ранее в СМИ писали о том, что Примадонна пробыла в России целый месяц неспроста. Она вернулась на родину вовсе не ради того, чтобы снова обосноваться в подмосковном замке в деревне Грязь.

Поговаривают, что Алла Борисовна хотела выставить особняк на продажу и забрать документы детей из школы. Многие считали, что шоумен Максим Галкин* отправил Примадонну в Россию, чтобы та утрясла все жилищные моменты.

Услышав, какие сплетни ходят о ее семье, Алла Пугачева обрушилась едкой отповедью на недругов, поставив их на место.

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