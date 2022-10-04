«Ела, пила, зарабатывала миллионы»: как россияне отреагировали на звонкую оплеуху Пугачевой про «холопов»

Алла Пугачева сорвала обиду на завистниках за хейт и грязь, в которой те полоскали ее имя после слухов о втором «бегстве» в Израиль. Ранее в СМИ писали о том, что Примадонна пробыла в России целый месяц неспроста. Она вернулась на родину вовсе не ради того, чтобы снова обосноваться в подмосковном замке в деревне Грязь.
Поговаривают, что Алла Борисовна хотела выставить особняк на продажу и забрать документы детей из школы. Многие считали, что шоумен Максим Галкин* отправил Примадонну в Россию, чтобы та утрясла все жилищные моменты.
Услышав, какие сплетни ходят о ее семье, Алла Пугачева обрушилась едкой отповедью на недругов, поставив их на место.
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«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — сетует Пугачева.
Алла Пугачева влепила оплеуху «холопам». Фото: личный архив
Россияне тем временем активно обсуждают слова Примадонны в соцсетях, удивляясь тому, что певица решилась на подобный выпад.
«Видимо, обидели Аллочку крепко, раз не смолчала», «Уехала? Ну и жила бы там счастливо», «К чему теперь шашкой махать?», «В Израиле-то, поди, удобно выжимать афоризмы», «Ела, пила, зарабатывала свои миллионы на людях, которым не хотела нравиться. И которые ей не нравились. Пусть вернет все, что заработала, и едет отсюда. Не пойму, почему налоговая ей не занялась?!», «Можно было и промолчать», «Обидели! Вот и дала отпор», «Улетела или нет? Почему об этом молчит?» — стали писать фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.