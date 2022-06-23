«Ел суп в компании Пугачевой»: Владимир Левкин вспомнил, как познакомился с Юрием Шатуновым

По словам Владимира Левкина, Юрий Шатунов оставил в памяти всех, кто его знал, только добрые воспоминания. Владимир сказал:

«Буквально пять минут назад прочитал новость и до сих пор нахожусь в шоке от этого. В любом случае в моей памяти Юрка останется пацаном, который с удовольствием ел суп в компании Аллы Борисовны».

Артист добавил, что они не были близкими друзьями, но часто встречались на разных концертах. Для Левкина, как и для миллионов других людей, Шатунов остался символом целого поколения:

«У меня в памяти всегда остаются какие-то хорошие, добрые вещи. То, что он нашел в себе силы возобновить карьеру, — это здорово. То, что последние годы радовал поклонников, выпускал диски, проводил концерты, — это тоже хорошо», — сказал Владимир корреспонденту Телеканала «360».

48-летний Юрий Шатунов, прославившийся своими выступлениями в 80-х в составе группы «Ласковый май», скончался 23 июня, как сообщают СМИ, в результате обширного инфаркта.

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