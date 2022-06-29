«Экзерсис в обновочке»: Волочкова встала к станку в спортивных брюках со светоотражающим эффектом

46-летняя звезда балета Анастасия Волочкова не планирует сдавать своих позиций. В возрасте, который у балерин считается преклонным, Волочкова находится в прекрасной форме.

Анастасия Волочкова продолжает выступать на сцене, дает концерты и часто демонстрирует великолепную растяжку, садясь на шпагат.

Чтобы держать себя в тонусе и быть в форме, Анастасия Волочкова регулярно занимается в балетном зале. Звезда встает к станку и часами выполняет упражнения.

Видео таких занятий Анастасия Волочкова периодически показывает своим поклонникам.

На этот раз к станку она встала в непривычном виде. Анастасия Волочкова облачилась в черный топ и брюки ультразеленого цвета со светоотражающим эффектом.