Эксперт по лжи раскрыл состояние Пугачевой в момент, когда она обещала «набить морду одному человеку»

Как отметил Илья Анищенко, верхняя часть лица Примадонны из-за ботокса осталась в момент произношения фразы абсолютно нечитаемой.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Эксперт по лжи Илья Анищенко оценил действия певицы Аллы Пугачевой в момент, когда она обещала «набить морду одному человеку».

«Рука в этот момент даже проворачивается на запястье, стресс усиливается. Верхняя часть лица из-за ботокса остается абсолютно нечитаемой, в вот нижняя выдает эмоции. Губы напрягаются, нижняя челюсть выдвигается вперед, язык облизывает губы, улыбка напоминает оскал — это проявление гнева и воинствующего состояния».

Как отметил Анищенко, в эти секунды у Пугачевой преобладает «животный инстинкт и сигнал готовности к агрессии». Она обнажает зубы перед укусом. Пугачева в эти моменты точно не шутила. Если бы рядом был ее обидчик, то получил пощечину. Как минимум, звезда на него накричала, сообщает kp.ru.

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Напомним, что Пугачева, скорее всего, угрожала телеведущему Владимиру Соловьеву. Чуть позже от Примадонны «прилетело» и режиссеру Никите Михалкову.

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