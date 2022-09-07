Эксперт по лжи раскрыл состояние Пугачевой в момент, когда она обещала «набить морду одному человеку»

Как отметил Анищенко, в эти секунды у Пугачевой преобладает «животный инстинкт и сигнал готовности к агрессии». Она обнажает зубы перед укусом. Пугачева в эти моменты точно не шутила. Если бы рядом был ее обидчик, то получил пощечину. Как минимум, звезда на него накричала, сообщает kp.ru.

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Напомним, что Пугачева, скорее всего, угрожала телеведущему Владимиру Соловьеву. Чуть позже от Примадонны «прилетело» и режиссеру Никите Михалкову.