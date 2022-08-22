«Экскурсиями зарабатываю»: Максим Галкин озвучил настоящую цель своего визита в Варшаву

Известный телеведущий и пародист Максим Галкин, потерявший все заработки в России, вынужден теперь поправлять семейный бюджет и содержать жену и детей концертами за рубежом.

Уже несколько месяцев Максим Галкин гастролирует по разным городам и странам. В этот понедельник, 22 августа, например, намечен его концерт в Варшаве.

В столицу Польши Максим Галкин прибыл заранее, уже накануне вечером шоумен размещал в микроблоге призывы активнее покупать билеты на его выступление в одном из концертных залов Варшавы.