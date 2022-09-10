Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова на яхте распахнула толстовку и показала интимное

Бывшая актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова показала кадры из своего мини-круиза. Красотка сама управляла яхтой, и пока сидела за рулем, ее сфотографировали.

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Примечательно, что Михалкова надела теплую толстовку и джогеры на купальник. И пока управляла судном, следя за водной гладью, расстегнула свитер. В центре кадра оказались виды роскошного декольте в шоколадном лифе на длинных завязках, взбудоражившие многих фолловеров актрисы. Люди стали одаривать звезду комплиментами и просить почаще делиться снимками в бикини.