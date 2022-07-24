Экс-жену Пьера Нарцисса накрыла истерика: «Я бы отдала свою почку и легкое, свои квартиры, машину — все, лишь бы ты был жив»

«Я бы отдала самый большой кусок каравая тебе, который я ухватила своими ручищами. Я бы отдала свою почку тебе и мое лёегкое. Свои квартиры, машину — все, только бы ты был жив. Только бы все вернуть и поменять. В нас перевернулась вся жизнь. Слава Богу, что есть сны, в которых мы разговариваем. Ты мой ангел. Я и Ке — твое продолжение», — написала она.