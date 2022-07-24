Экс-жену Пьера Нарцисса накрыла истерика: «Я бы отдала свою почку и легкое, свои квартиры, машину — все, лишь бы ты был жив»

Бывшую жену певца Пьера Нарцисса Валерию Калачеву в день похорон певца накрыла истерика. Экс-возлюбленная «шоколадного зайца» поддалась ностальгии в своих соцсетях, посвятив артисту душещипательные строки.
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Валерия опубликовала серию фото с Пьером, в том числе свадебные снимки и кадры с дочкой. В описании она отмечает, что с уходом Нарцисса ее жизнь перевернулась с ног на голову.
Валерия Калачева показала архивные фото со свадьбы. Фото: соцсети
«Я бы отдала самый большой кусок каравая тебе, который я ухватила своими ручищами. Я бы отдала свою почку тебе и мое лёегкое. Свои квартиры, машину — все, только бы ты был жив. Только бы все вернуть и поменять. В нас перевернулась вся жизнь. Слава Богу, что есть сны, в которых мы разговариваем. Ты мой ангел. Я и Ке — твое продолжение», — написала она.
Пьера Нарцисса похоронили 23 июля в родном Камеруне спустя месяц после смерти. В день прощания от Валерии Калачевой стало известно, что певца могли предать земле еще позже.