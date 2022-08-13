Экс-жених Бузовой Дава: «Пополнение в семье! Принимаю поздравления!»

Поющий блогер и ведущий «Дома-2» Давид Манукян (он же Дава) сообщил о пополнении в семье.
В период, когда молодой артист встречался с Ольгой Бузовой он был в самом начале творческого пути и лишь мечтал о том, что когда-нибудь сможет себе позволить дорогостоящую покупку. На днях экс-жених поющей ведущей реализовал свои планы.
29-летний россиянин купил новый автомобиль Cadillac Escalade. Артист явился в автосалон с огромной пачкой денег и под звуки щелкающего затвора фотоаппарата передал наличность в кассу. При этом улыбка не сходила с лица блогера.
«Пополнение в семье! Принимаю поздравления!» — написал он под фотографиями с черно-белой иномаркой, пообещав поклонникам, что выберет трех счастливчиков, которых покатает на своей новенькой машине.
Покупка обошлась Даве в несколько миллионов рублей. Фото: соцсети
Отметим, что Давид Манукян в Москве всего пять лет. За это время он стал одной из самой обсуждаемой фигурой шоубиза и едва не женился на Ольге Бузовой.