Экс-жена Пьера Нарцисса впервые назвала официальную причину его смерти

Валерия Калачева поговорила с журналистами о ныне покойном певце. С места событий передает наш корреспондент.

Пьер Нарцисс. Фото: Global Look Press

Одними из первых на гражданскую панихиду с Пьером Нарциссом приехали его близкие — бывшая жена и дочка.

Валерия Калачева пообщалась с журналистами, заверив, что на этот раз церемония прощания все-таки состоится.

Между тем из-за двух сорвавшихся панихид семья выпускника «Фабрики звезд» потеряла уже 500 тысяч рублей, передает с места корреспондент Teleprogramma.pro.

«Я в третий раз арендую зал — каждый раз по 150 тысяч. Плюс мы покупали гроб — белый с золотом, как любил заюша. Камерунские родственники этот гроб исподтишка заменили на свой. Это еще минус 200 тысяч», — сетует Валерия.

Всем пришедшим проститься с артистом раздали розы.

Также бывшая жена Пьера Нарцисса впервые назвала официальную причину его смерти, указанную в документах: полиорганная недостаточность.

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