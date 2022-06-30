Экс-жена Пьера Нарцисса впервые назвала официальную причину его смерти

Одними из первых на гражданскую панихиду с Пьером Нарциссом приехали его близкие — бывшая жена и дочка.
Валерия Калачева пообщалась с журналистами, заверив, что на этот раз церемония прощания все-таки состоится.
Между тем из-за двух сорвавшихся панихид семья выпускника «Фабрики звезд» потеряла уже 500 тысяч рублей, передает с места корреспондент Teleprogramma.pro.
«Я в третий раз арендую зал — каждый раз по 150 тысяч. Плюс мы покупали гроб — белый с золотом, как любил заюша. Камерунские родственники этот гроб исподтишка заменили на свой. Это еще минус 200 тысяч», — сетует Валерия.
Всем пришедшим проститься с артистом раздали розы.
Также бывшая жена Пьера Нарцисса впервые назвала официальную причину его смерти, указанную в документах: полиорганная недостаточность.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».