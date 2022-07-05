Экс-жена Пьера Нарцисса намерена судиться с шоу, после которого его увезли на скорой

Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева собралась судиться с проектом «Наше дело», где артист должен был выйти на ринг с юмористом Николаем Лукинским, но успел дать только интервью для промо-ролика.

После записи Пьер Нарцисс оказался в реанимации, затем умер, а его экс-супруга недоумевает, почему ролик с ним все равно вышел в эфир, кроме того, она не понимает, почему перед соревнованием промоушен не проверил его физическое состояние.

Калачева утверждает, что на показанном ролике уже видно, что ее экс-муж выглядит нездорово. А также полагает, что родных Пьера Нарцисса должны были спросить, прежде чем пустить в эфир видео с ним.

Источник: Telegram-канал Mash.

Смотрите также: