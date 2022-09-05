Экс-жена Максима Матвеева загремела в «топ самых некрасивых артисток России» - как она выглядит сейчас

Яна Сексте дала понять, что однажды ей сделали необычный «комплимент», включив в список российских звезд со специфической внешностью. Примечательно, что артистка совсем не расстроилась, и даже наоборот, решила похвастаться этим «достижением» перед коллегами.

«Как-то мне попался на глаза «Топ самых некрасивых артисток России» с моей фамилией. Я радостно побежала в театр и говорю: «Ребята, меня повысили! Раньше я была в топе одной Латвии, а теперь всей России!» — забавлялась Сексте.

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При этом Яна подметила, что в этом же списке были и другие артистки, находится рядом с которыми для нее большая честь.

Сексте намекнула, что она вполне довольна своей внешностью. «Сказать, что у меня своеобразное лицо, — это значит расписаться в комплексах», - добавила актриса.