Экс-жена Максима Матвеева загремела в «топ самых некрасивых артисток России» - как она выглядит сейчас

Яна Сексте дала понять, что однажды ей сделали необычный «комплимент», включив в список российских звезд со специфической внешностью. Примечательно, что артистка совсем не расстроилась, и даже наоборот, решила похвастаться этим «достижением» перед коллегами.
«Как-то мне попался на глаза «Топ самых некрасивых артисток России» с моей фамилией. Я радостно побежала в театр и говорю: «Ребята, меня повысили! Раньше я была в топе одной Латвии, а теперь всей России!» — забавлялась Сексте.
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При этом Яна подметила, что в этом же списке были и другие артистки, находится рядом с которыми для нее большая честь.
Сексте намекнула, что она вполне довольна своей внешностью. «Сказать, что у меня своеобразное лицо, — это значит расписаться в комплексах», - добавила актриса.
Яна Сексте весьма привлекательная женщина. Фото: Global Look Press
А вот поклонники Яны Сексте считают актрису весьма привлекательной, яркой и красивой. Они не перестают восхищаться внешностью экс-жены Максима Матвеева.
«Запоминающаяся внешность!», «Приятная, красивая!», «Внешность необычная, зато такая самобытная», «Максим выбирает только лучших женщин», «Хорошенькая», «Чувствуется характер», «А мне нравится! Приятная», «Красивая? Очень!» - пишут фолловеры.
По материалам журнала «Караван историй»