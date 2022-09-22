Экс-жена Бондарчука рассекретила четвертую беременность

Бывшая жена Сергея Бондарчука, сына Федора Бондарчука, Тата Мамиашвили снова беременна. 33-летняя светская львица решила сама рассекретить свое интересное положение и сняла видео, на котором видео внушительный живот. Многие подписчики сначала не поверили, ведь мамой Тата стала в прошлом году. Но очевидное уже сомнению не подлежит. И это ее четвертая беременность.

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Напомним, Тата Мамиашвили была замужем за Сергеем Бондарчуком с 2012 года. Но в 2019 они развелись. За это время у них появилось двое детей. В 2020 году девушка стала женой музыканта Филиппа Фролова и в августе 2021 года подарила сына.