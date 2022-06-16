Экс-«татушка» Лена Катина в белом платье миди вышла замуж за миллионера

Лена Катина долгое время была солисткой группы «Тату». Когда коллектив распался, многие поклонники были расстроены. Вторая участница дуэта Юлия Волкова тогда уже родила первенца — дочку Викторию. Потом у нее появился сын Самир.
Изменения произошли и в личной жизни Лены Катиной. Артистка была замужем за рок-музыкантом Сашо Кузмановичем и родила от него сына Александра. Вот только брак пары был недолгим. Расставшись с супругом, в одиночестве поп-дива не осталась.
Недавно Катина объявила, что помолвлена. Ее избранником стал долларовый миллионер Дмитрий Спиридонов. Поклонники не подозревали, что у 37-летней певицы новый роман. Она хвасталась кольцом с внушительным камнем.
И вот 16 июня стало известно, что певица вышла замуж во второй раз. От пышной церемонии влюбленные отказались. Невеста предстала в скромном платье миди и дополнила его кулоном в форме ключа и лаконичными босоножками. На свадьбу Лена едва не опоздала, заставив волноваться жениха.
Спиридонов, ко всему прочему, отметил еще и свое 40-летие.
«А я говорил Лене, что надо пораньше из дома выйти! Она смеется, а у меня мандраж. Все, приехали!» — заявил он.
Примечательно, что они приехали в МФЦ. Им даже пришлось ждать в очереди, чтобы расписаться. Миллионер признался, что впервые оказался в такой ситуации. Добавим, что раньше Катина рассказывала, что не собирается устраивать из своей свадьбы шоу. Она решила, что просто хочет насладиться моментом. Поклонники поздравили молодоженов.
Многие отметили, что Ленина очень элегантно выглядит. «Какая красивая», «Вот это счастье», «Круто», «Нашла счастье, ура», «Очень нежная невеста», «Как классно, что ничего не стали делать пафосного», «Ой, красотка», — написали пользователи Сети.
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