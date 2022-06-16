Экс-«татушка» Лена Катина в белом платье миди вышла замуж за миллионера

Недавно Катина объявила, что помолвлена. Ее избранником стал долларовый миллионер Дмитрий Спиридонов. Поклонники не подозревали, что у 37-летней певицы новый роман. Она хвасталась кольцом с внушительным камнем.

И вот 16 июня стало известно, что певица вышла замуж во второй раз. От пышной церемонии влюбленные отказались. Невеста предстала в скромном платье миди и дополнила его кулоном в форме ключа и лаконичными босоножками. На свадьбу Лена едва не опоздала, заставив волноваться жениха.

Спиридонов, ко всему прочему, отметил еще и свое 40-летие.