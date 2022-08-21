Экс-солистка «Ранеток» Третьякова о материнстве: «Близким попадает»

Экс-участница поп-рок-группы «Ранетки» Лена Третьякова после рождения сына столкнулась с эмоциональными качелями. Артистка не скрывает, что порой ей приходится очень трудно, и от этого страдают близкие ей люди.

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По словам актрисы, если в период беременности ее настроение было стабильным и не доставляло дискомфорта родственникам, то после родов ситуация изменилась. Теперь знаменитость испытывает гамму чувств, и предугадать их практически невозможно.

«То дикое счастье, то ужасная сонливость, то смех, то ехидство. То я лапушка, то гиена. Естественно, на Лео это никак не отображается, а вот близким попадает», — поделилась Третьякова в личном блоге.

Напомним, в августе 33-летняя Лена Третьякова впервые стала мамой. Артистка родила сына, что стало настоящим шоком для ее поклонников — экс-«ранетка» скрывала свое интересное положение вплоть до самых родов, хотя при этом она не раз говорила, что мечтает о малыше.